Marbach Die älteste bestehende Tradition der Menschheit

Marbach - Freunde der Literatur sind am Sonntagnachmittag auf der Schillerhöhe voll auf ihre Kosten gekommen. Der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt, der im Park auf der Höhe stattfand, hat in der Schillerstadt schon lange Tradition – dass das Literaturmuseum immer parallel dazu eine besondere Aktion startet auch. Dieses Jahr fand im Zuge dieser Aktion zum ersten Mal das Erzählfestival in den Literaturmuseen statt.Erzählen ist die grundlegendste Form der menschlichen Erinnerung. Bereits vor der Schrift gab es schon das Erzählen. Diese, sozusagen älteste, menschliche Tradition wurde am Sonntag in den Literaturmuseen gebührend gefeiert. Den Anstoß für den Tag rund um das Erzählen hat ein Schulprojekt, das in den vergangenen Wochen in Kooperation mit der Justinus-Kerner-Schule in Ludwigsburg stattgefunden hatte, gegeben. Unter dem Motto „Weitersagen!“ hatten sich die Schüler der Vorbereitungsklasse mit allem rund um das Thema Erzählen beschäftigt. Unterstützung bekamen die Jugendlichen von Sandra Potsch und Verena Staack.