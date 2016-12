Marbach „Der Verkehr wird ein großes Thema sein“

Traditionell blicken wir beim Jahresgespräch zunächst auf die vergangenen Monate zurück. War 2016 ein gutes Jahr?

Es war auf jeden Fall ein arbeitsintensives, aber auch ein sehr gutes Jahr. Wir haben viele Projekte umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Zum Beispiel den Wiesbadener Platz im Hörnle, dessen Umgestaltung sich ja fast schon in der Endphase befindet. Oder der Neubau der Sporthalle und die Jugendbeteiligung. Beim Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße sind wir ebenfalls weitergekommen. Es gab wie immer auch gewisse Konfliktpunkte. Aber das ist ganz normal.

Privat hat sich bei Ihnen auch etwas getan . . .

Ja, unsere Tochter Klara ist Ende Juli auf die Welt gekommen. Das ist für uns natürlich ein Highlight gewesen.

Aus städtischer Sicht wichtig ist die Sanierung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Die Sanierung läuft sehr reibungslos. Außerdem bewegen wir uns weiter im Kostenrahmen von zwölf Millionen Euro. Wir sind froh, dass bei diesem Vorhaben die Schulleitung, das Kollegium und die Schüler so gut mitziehen. Wir hoffen, dass die Arbeiten bis Ende des nächsten Jahres abgeschlossen werden können.

Dann kann es ja bald mit der Umgestaltung des Pausenhofs weitergehen.

Dazu gibt es noch keinen offiziellen Beschluss. Es liegt bislang nur eine Studie vor, die Studenten entwickelt haben. Wir haben inzwischen ein Fachbüro damit beauftragt, sich über sinnvolle Bauabschnitte Gedanken zu machen. Wenn der Gemeinderat zustimmt, wollen wir das Thema im nächsten und übernächsten Haushalt berücksichtigen, um einen Einstieg zu finden. Zunächst müssen aber die Arbeiten am Gebäude selbst abgeschlossen sein. Es ergibt wenig Sinn, den Pausenhof umzugestalten, solange dort noch Baustellenverkehr herrscht. Wir wollen aber vorschlagen, 2017 mit einer ersten Finanzierungsrate das Projekt zumindest anzustoßen.

Wenn wir schon beim Thema Schule sind: Um den Ganztagesbetrieb an der Grundschule in Marbach gab es viele Diskussionen. Als Konsequenz daraus haben jetzt offenbar einige Eltern ihre Kinder in Rielingshausen angemeldet, die das Projekt Ganztagesbetrieb nicht stemmt. Wie bewerten Sie diese Wanderbewegung?

Das höre ich zum ersten Mal. Fakt ist, dass es vielen Eltern in Marbach wichtig war, dass der Ganztagesbetrieb auf freiwilliger Basis besucht werden kann. Eine Unzufriedenheit gibt es bei einigen Müttern und Vätern, die bald nicht mehr auf die Kernzeitbetreuung über die lange Mittagspause zurückgreifen können, ihre Kinder aber auch nicht für die Ganztagsschule anmelden wollen. Der Großteil der Eltern sagt allerdings: Das ist ein Modell, mit dem wir leben können. Wenn jedoch je Kinder aus Marbach in Rielingshausen angemeldet werden sollten, hätte das den angenehmen Nebeneffekt, dass die Schule dort gestärkt werden würde.

Stimmt es eigentlich, dass die Grundschüler in der Marbacher Mensa in nur zehn Minuten essen müssen?

Nach meiner Information sind etwa 20 Minuten vorgesehen. Wegen der knappen Gebäuderessourcen ist alles genau durchgetaktet. Deshalb wollen wir die Mensa im kommenden Jahr erweitern. Danach dürfte es entspannter zugehen.

Erweitern wollen Sie auch die Gewerbeflächen in Rielingshausen. Doch der große Wurf gelang nicht. Woran lag es genau?

Das drückt uns natürlich schon ziemlich massiv, weil wir viele Anfragen von örtlichen Firmen bekommen haben, die erweitern wollen. Dazu kommt, dass es in Rielingshausen aktuell nicht viele Arbeitsplätze gibt. Es hätte uns also gutgetan, ein entsprechendes Angebot im Stadtteil unterbreiten zu können. Jetzt mussten wir das Gebiet erst einmal verkleinern, weil wir nicht alle Flächen sichern konnten. Tatsache ist aber, dass wir als Stadt alle Beteiligten gleich behandeln müssen, was die Konditionen anbelangt. Wir haben mit dem betreffenden Grundstückseigentümer mehr als drei Jahre lang verhandelt und alle Optionen angeboten, sind aber bislang zu keiner Einigung gelangt.

Laufen die Verhandlungen mit den Eigentümern der Stückle im Marbacher Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße besser?

Das wird sich zeigen. Derzeit werden Gespräche geführt. Wir wollen allerdings nicht das ganze Gebiet auf einmal entwickeln. Das soll in zwei oder drei Abschnitten geschehen. Wann es dann konkret losgeht, ist noch nicht absehbar. Es gibt jedenfalls schon sehr viele Vormerkungen von Leuten, die dort bauen wollen. Darunter sind auch junge Familien aus Marbach, die sich vergrößern wollen. Aber auch von außerhalb ist Interesse da. Für Familien liegt das Gebiet sehr günstig, weil der Weg zum Schulzentrum sehr kurz ist.

Gibt es denn schon Neuigkeiten zu dem Supermarkt, der dort angesiedelt werden soll?

Das Interesse der Marktbetreiber ist sehr groß. Es gab deshalb schon zahlreiche Vorgespräche. Uns ist aber wichtig, dass auch der Rewe-Markt in der Innenstadt erhalten bleibt. Der Markt dort ist ein Frequenzbringer. Und das Einzelhandelsgutachten, das wir in Auftrag gegeben haben, sagt, dass es wohl das Aus für den Rewe-Markt bedeuten würde, wenn sich an der Affalterbacher Straße ein weiterer Vollsortimenter niederlässt. Dagegen würde dem Laden ein weiterer Discounter nicht wirklich wehtun.

Es wäre ein herber Schlag für die Innenstadt, wenn Rewe abwandert.

Auf jeden Fall. Aber Rewe hat auch schon deutlich gemacht, dass der Markt von seiner Größe her nicht mehr den heutigen Gegebenheiten entspricht. Insofern ist es unabhängig von einem Markt an der Affalterbacher Straße fraglich, ob Rewe seinen Vertrag verlängert.

Wie lange läuft der Vertrag?

Noch etwa vier Jahre. Rewe hat zwar signalisiert, in der Innenstadt zu bleiben, wenn sie den Zuschlag beim Neubaugebiet bekommen. Wie verbindlich man das regeln kann, ist allerdings die große Schwierigkeit.

Wird auch in Rielingshausen neuer Wohnraum entstehen?

Im Flächennutzungsplan gibt es in Rielingshausen die eine oder andere Option. Zum einen an der Häldenwiese, zum anderen westlich von der Kirchberger Straße. Wobei die Region inzwischen dazu übergegangen ist, Flächenverschiebungen innerhalb der Markung zu erlauben. Wenn man also an der einen Stelle nicht weiterkommen würde, könnte man auf einer anderen Fläche etwas entwickeln. Viele Gemeinden haben mittlerweile das Problem, dass einzelne Personen bei der Umlegung nicht mitmachen wollen. Klar ist aber, dass wir das Thema im nächsten Jahr diskutieren und aus meiner Sicht auch einen Beschluss fassen müssen, wo wir in Rielingshausen weiteren Wohnraum anbieten wollen.

Passend dazu müssten man auch die Infrastruktur erhalten. Stichwort Einkaufen. Womit wir bei der Zukunft des Euli-Marktes wären.

Aktueller Sachstand ist, dass Frau Eulenberger gegenüber der Marbacher Zeitung und Herrn Ortsvorsteher Ruoff erklärt hat, dass sie nur noch eine zeitlich begrenzte Zeit weitermachen möchte. Und realistischer Weise wird man niemanden finden, der an der Stelle einen Laden weiterführen würde. Da bräuchte es schon ein Engagement wie von Frau Eulenberger, die ja quasi in ihrem Laden lebt. Wir müssen uns also um eine Alternative bemühen, was sehr schwierig wird bei der Größe von Rielingshausen. Wir sind dran an dem Thema, können aber keinen Vollzug melden.

Könnte man die Marktbetreiber nicht locken, indem man sagt: Ihr kommt in Marbach zum Zug, wenn Ihr Euch in Rielingshausen engagiert?

Das wäre eine Möglichkeit. Aber die großen Marktbetreiber wie Edeka oder Rewe haben schon für einen möglichen Standort Rielingshausen abgewunken. Wenn überhaupt wird es also vermutlich auf einen der kleineren Anbieter hinauslaufen.

Nicht nur in Rielingshausen, sondern auch in Marbach spielt das Thema Einzelhandel und Stadtentwicklung eine große Rolle. Wie geht es dort jetzt weiter?

Nachdem uns die Aufnahme ins Sanierungsgebiet gelungen ist, wollen wir als Erstes das ehemalige Pfundhaus angehen. 2017 sollen die Planungen laufen und 2018 der Baubeginn sein. Ziel ist die Umgestaltung zu einem modernen Verwaltungsgebäude. Dann muss man diskutieren, was als Zweites kommen soll: die Sanierung der Marktstraße oder die Anbindung des Neckars an die Altstadt.

Was wäre Ihr persönlicher Favorit?

Ich denke, für uns hätte es weitere Vorteile, wenn wir uns zunächst der Marktstraße widmen. Zum einen wollen wir ein Nahwärmenetz aufbauen, zum anderen kommen gerade von Senioren starke Klagen über die Beschaffenheit des Pflasterbelags. Die sei sehr schlecht, vor allem, wenn man nicht mehr gut zu Fuß oder auf einen Rollator angewiesen ist. Und wenn man sanierte Altstädte wie in Bietigheim oder Nagold anschaut, muss man schon sagen: Das macht richtig was her. Vom Grün im Stadtbild über die Beleuchtung bis hin zur Aufenthaltsqualität. Da sind wir noch auf dem Stand der frühen 80er Jahre. Wichtig wird sein, einen breiten Bürgerbeteiligungsprozess anzustoßen und auch die IGS und die Anwohner mit ins Boot zu holen.

Ein Dauerbrenner ist zudem das Thema Verkehr.

Das wird das große Thema für 2017 sein. Wir bekommen immer die Berichte von den Messstellen, die die Luftbelastung überprüfen. Demnach sind die Stickoxid-Werte überschritten. Wenn sich das aufs Gesamtjahr bestätigt, muss das Regierungspräsidium einen Luftreinhalteplan aufstellen. Wie der inhaltlich aussieht, wird sich zeigen. Es könnte aber sein, dass es über diese Schiene doch Tempo 30 ganztags gibt, was ja über den Lärmaktionsplan nicht erreicht wurde. Ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen ist indes eher fraglich, gerade auch, wenn man die Diskussionen in Remseck verfolgt.

Das Parkraumkonzept dürfte 2017 auch kommen.

Richtig. Das Konzept soll aufzeigen, wo man die Parkierung verbessern kann und muss. Außerdem haben wir noch die Möglichkeit, das alte Kino in der Güntterstraße abzureißen und dort Parkraum zu schaffen. Da wird 2017 sicher auch eine Entscheidung fallen. Klar ist, dass wir weiteren Parkraum brauchen. Die Frage ist, wo es am meisten Sinn macht. Ob in der Güntterstraße oder am Gerberplatz, wo eventuell ein zweites Parkdeck denkbar wäre.

2017 dürfte Sie auch die Südtangente beschäftigen. Halten Sie den Bau der Umgehung für sinnvoll?

Entscheidend ist für mich das Verkehrsgutachten, das Aufschluss darüber geben wird, welche Auswirkungen die Südtangente hat. Momentan ist die Poppenweiler Straße insgesamt stärker als die Affalterbacher Straße mit Verkehr belastet. Bei Letzterer ist dafür der LKW-Anteil größer. Wenn man am Ende eine reine Verlagerung des Verkehrs von der einen auf die andere Straße erreicht, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Es müsste schon so sein, dass der Verkehr nicht mehr durch die Innenstadt fließt. Von Vorteil wäre zudem, wenn die Fahrzeuge aus Marbach Süd, die zum geplanten Supermarkt im Neubaugebiet pendeln, die Südtangente nutzen würden. Für die Gesamtstadt würde es auf jeden Fall mehr bringen, wenn der Autobahnzubringer Mundelsheim vierspurig ausgebaut würde.

Die Diskussionen um die Zukunft des Krankenhauses werden im nächsten Jahr auch in eine neue Runde gehen. Wie sind Sie mit der Lösung zufrieden, die beschlossen wurde: also einer Belegklinik, die nach Möglichkeit um eine Psychosomatik und eine Reha ergänzt werden soll?

Für uns wäre es ganz wichtig gewesen, zumindest die Notfallambulanz zu erhalten. Doch die Entscheidung des Kreistags lautete leider anders. Auch die „Innere Medizin“ ist in der Schwebe, ob es eine Institutsambulanz gibt oder nicht. Die Zeichen, die wir aus dem Kreishaus bekommen, sind so, dass es mit der Belegklinik gut aussieht. Unterschrieben ist aber noch nichts. Außerdem soll es noch irgendetwas dazu geben. Unterm Strich wäre dieses Paket besser als gar nichts. Interessant ist aber für mich auch die Entwicklung in Brackenheim.

Inwiefern?

Das Krankenhaus dort hat bislang eine Innere Abteilung, eine Chirurgie und dazu eine geriatrische Abteilung. Die Beschlusslage ist nun offenbar so, dass Innere und Chirurgie nach Heilbronn verlegt werden und lediglich die Geriatrie bleibt. Heißt: In Brackenheim wird es künftig wohl gar keine Fachdisziplinen mehr geben. Im Gutachten zu unserem Krankenhaus wurde es genau andersherum verkauft: Die Geriatrie sollte nach Bietigheim verlegt werden, weil es dort mehr Fachdisziplinen gibt. Außerdem soll dort im Gegensatz zum Standort Marbach auch eine Notfallambulanz verbleiben.

Gute Nachrichten gab es hingegen zur Sporthalle im Gebiet Lauerbäumle. Die Bauarbeiten haben begonnen. Geht es dort planmäßig voran?

Wenn es keinen starken Wintereinbruch gibt, können wir die Sporthalle im Frühjahr 2018 einweihen. Das bringt eine deutliche Erleichterung der Raumsituation, vor allem für die Schulen.

Ist die Zufahrt zu den Parkplätzen auch schon geklärt?

Wir konnten inzwischen alle Grundstücke sichern, die wir für ein neues Hallenbad und den Parkplatz für die Sportstätten brauchen. Momentan lassen wir untersuchen, wie viel der Parkplatz kosten würde und ob zunächst auch nur ein Teil davon gebaut werden könnte. Das Problem ist, dass wir mit dem Grundstück, das uns für die Zufahrt von der Affalterbacher Straße fehlt, noch nicht weitergekommen sind. Sollten wir hier nicht zeitnah weiterkommen, brauchen wir zunächst eine Behelfszufahrt von der Kernerstraße..