Marbach Der Verkehr ist das größte Manko

Hier kristallisierte sich schnell das größte Problem heraus: Der Verkehr. Das war auch sogleich hautnah erlebbar – immer wieder musste die Gruppe Autos ausweichen. „Und die Fußgängerzone ist quasi Rennstrecke für Radfahrer“, merkte ein Herr weiter mit an. Besonders die Niklastorstraße sei sehr stark befahren, was auch daran liege, dass diese von Navis als kürzester Weg in die Stadt empfohlen wird. Stellenweise haben Rollatoren, Kinderwagen und Co. es auch schwer, das Pflaster zu befahren. „Wobei das andererseits zu einer historischen Stadt dazugehört“, merkte ein Bürger an.