Marbach Der Uhu-Film liefert einmaligeEindrücke

Im Jahre 2015 brütete das Eulenpaar zum ersten Mal drei Jungen auf dem Neckarfelsen aus. Die Königs sind seit diesen Tagen bis zu fünfmal in der Woche mit mehreren Filmkameras am Ort gewesen. „Wir haben Aufnahmen von der Brut, der Begattung und von der Aufzucht der Jungen bekommen“, sagt König. „Diese sind extrem selten in freier Wildbahn“, ergänzt Klaus Ruge. Um die Tiere nicht zu stören, wurden alle Aufnahmen aus einer Entfernung von 50 bis 100 Metern gemacht. Linsen mit hoher Brennweite und künstliche Aufhellung bei Dämmerlicht hatten den Film erst möglich gemacht. „Wir haben mehrere Tage Filmmaterial am Stück“, sagt König. „Das alles auszusuchen und auszuwerten war eine große Aufgabe in sich.“ Der Professor kann sich ein schmunzeln nicht verkneifen: „Manchmal ist man da kurz vor dem Durchdrehen.“ Fertig sind die Königs mit ihrem Uhu-Projekt aber noch lange nicht. „Wir haben Verhaltensweisen entdeckt, die zuvor in der Form noch nicht bekannt waren. Da gibt es noch einige Fragen zu beantworten“, sagt Claus König.