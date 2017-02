Marbach Der schönste Lohn ist der Applaus

Marbach - Alles, was wir wollen, kann passieren“, singen die Darsteller im letzten Teil der Bühnenshow von Mary Poppins. Verheißungsvoll klingt der Refrain und setzt sich markant in den Köpfen der Zuschauer fest. Denn er kündet davon, an die eigenen Träume zu glauben. Ähnlich einer Zauberformel scheinen diese Worte auch das Leben von Benedikt Neuhoff zu bestimmen. Für den zwölfjährigen Marbacher nämlich ist ein bedeutender Wunsch in Erfüllung gegangen: Benedikt ist Teil der Crew, die auf der Bühne des Stage Apollo Theaters in Stuttgart steht und die Geschichte von Mary Poppins erzählt. Dabei verkörpert der Siebtklässler, der sonst eifrig das Friedrich-Schiller-Gymnasium besucht, einmal pro Woche den Jungen Michael Banks. Die Auftrittshäufigkeit ist begrenzt: Denn die Kinder, die bei dem opulenten und effektreichen Musical mitmischen, sollen auch in der Schule ihr Bestes geben können. Rund ein Dutzend „Geschwisterpaare“ stehen dem Musical-Veranstalter deshalb zur Verfügung, um die acht Shows pro Woche, die jeweils drei Stunden dauern, mit den Kinder-Darstellern zu sichern. Mädchen und Jungen also, die in die Hauptrollen der ungezogenen Kinder Jane und Michael schlüpfen und so jede Szene aussagekräftig bereichern.