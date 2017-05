Marbach Der richtige Kick stellt sich beim Auftritt ein

Wobei: Rocksession trifft es inzwischen nicht mehr ganz, so Bielfeldt: „Das Repertoire ist breiter geworden als früher.“ Im Publikum fanden sich demgemäß nicht nur die ganz Jungen, auch einige ältere Semester waren vertreten. Zum Teil Eltern, aber nicht nur, sagte der planet-x-Leiter Georg Stenkamp: „Lieder von den Toten Hosen gefallen auch den Älteren.“ Und so hüpfte das bunt gemischte Publikum mit zur Musik, tanzte auf der Stelle, weil das Gedränge von gut 50 Besuchern in der Lounge nicht mehr erlaubte, schwenkte bei Balladen die Arme in der Luft oder sang bei „Baby, du siehst gut aus“, im Original von Bakkushan und an diesem Abend als Zugabe präsentiert von High5 aus Marbach, mit. Zumindest ließen die Mundbewegungen darauf schließen. Denn zu hören war außer der beachtlichen Lautstärke der Band nichts. Auch die Remsecker Gruppen Thursday und Change over begeisterten das Publikum. CheckHead mit fünf Musikern aus dem Raum Steinheim traten als Top-Act des Abends und deshalb als letzte Formation auf. Mit ihrem Repertoire von Rock bis hin zu aktuellen Charthits boten Maren Reck (Gitarre), Louis Inchingolo (Gitarre und Gesang), Misha Kashefipour (Gesang), Louis Knorpp (Bass) und Cedric Haag (Schlagzeug) für jeden Geschmack etwas.

Anders als CheckHead spielen High5 erst seit kurzem in dieser Besetzung. Sängerin Laura Harrison ist gar erst vor drei Wochen dazu gestoßen. Außer Laura singen in der Band auch noch Schlagzeuger David Wahl sowie Gitarristin Viki Ecke, rhythmisch unterstützt werden sie von Robin Holzwarth und Marc Burckhardt, beide an Bass und Gitarre.