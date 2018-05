Marbach Der Relegations-Zug ist abgefahren für den FC

Zunächst verlief die Partie fast ausschließlich in Richtung Marbacher Tor. Per Foulelfmeter brachte Demir Januzi die Germania in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit hatten Dominik Wolter und Tobias Krüger weitere Treffer auf dem Fuß. Mehrmals ging der Ball nur um Zentimeter am FC-Tor vorbei. In der 23. Minute ging Krügers Schuss an den Innenpfosten. Vom Tabellendritten war offensiv lange nichts zu sehen. Nur in der 17. Minute kamen die Schillerstädter gefährlich vor das Tor von Jens Krüger. Der Bietigheimer Torhüter parierte den Schuss von Ismail Yildirim. Der Nachschuss von Kordian Zieba strich über die Latte. In der 40. Minute erhöhte Tobias Krüger auf 2:0. Die Marbacher Defensive schaute mehr oder minder tatenlos zu, wie der Bietigheimer Angreifer den Ball aus vier Metern über die Linie drückte.