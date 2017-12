Marbach Der Nikolaus ist zu Besuch

Marbach - Marbach

Kuschelig ging es am Nikolaustag in der Marbacher Bücherei zu: Gut 130 Kinder und Eltern, Großeltern und Freunde hatten sich versammelt, denn hoher Besuch wurde erwartet: der Nikolaus. Die Wartezeit wurde mit Nikolausliedern und einer Geschichte ausgefüllt. Lina, Melina und Annetta, Flötistinnen der Musikschule Marbach-Bottwartal, begleiteten den Gesang. In der Geschichte „Nikolaus und der dumme Nuck“ ging es um den Esel Nuck, der selbst einmal Nikolaus sein wollte. Und dann endlich war es soweit: Begleitet von einer rot gewandeten Helferin erschien, mit rotem Mantel, weißem Rauschebart, Bischofsring und goldenem Buch, der Nikolaus! Dass Knecht Ruprecht erkrankt war und auch das schwarze Buch, in dem alle unartigen Kinder aufgeführt sind, nicht vorhanden war, machte den kleinen Besuchern nicht viel aus. Nachdem ein paar mutige Kinder Gedichte vorgetragen hatten, wurden die Geschenke verteilt. Nach dem Anfertigen einiger Schnappschüsse zog der Nikolaus schließlich weiter, denn der Nikolaustag war noch längst nicht zu Ende.