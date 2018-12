Marbach Der NABU holt den Neckar ins Rathaus

Ein Schwerpunkt ist natürlich der Jahresvogel Feldlerche. Bei der Zusammenstellung des Programms hat der NABU Marbach mit dem NABU-Kreisverband zusammen geplant. Neben Vorträgen in der VHS Ludwigsburg wird es auch eine Lerchenführung am Lemberg (17. März) und eine andere auf Marbacher Markung (31. März) geben. Auch an die Kinder hat der NABU gedacht. Für sie findet in der Stadtbibliothek Marbach am 13. März um 16.30 Uhr eine Veranstaltung zur Feldlerche statt.