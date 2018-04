Marbach Der Museumsbesuch soll zu einem Erlebnis werden

Marbach - Bis zur Eröffnung im kommenden Herbst – ein genauer Termin steht noch nicht fest – ist es noch eine Weile hin. Der Erweiterungsbau des Tobias-Mayer-Museums in der Marbacher Altstadt nimmt aber bereits Form an: Zum einen ist die Gebäudefassade seit wenigen Tagen nicht mehr durch ein Gerüst verdeckt, zum anderen ist nun auch bekannt, wie die vier Etagen des Hauses und speziell auch der Museumsbereich eingerichtet werden. Gestern stellte Achmed Rasch von der Agentur Vista Rasch aus Leinfelden-Echterdingen, die auch das renommierte Astronomy Center in Mekka konzipiert hat, das Ausstellungskonzept für die geplante zweistöckige Dauerausstellung über die Person Tobias Mayer und sein Wirken als international bedeutender Astronom vor.