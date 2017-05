Marbach Der Marbacher Bahnhof zählt zu den Opfern der Cyber-Attacke

Marbach - Der Angriff auf Millionen von Rechnern trägt den Namen „Wannacry“ – und er hat auch in Marbach für Irritationen gesorgt. Betroffen waren die Anzeigentafeln an den Gleisen des Bahnhofs. Sie sind am Sonntag ausgefallen. Fahrgäste mussten sich anderweitig über ihre Zugverbindung informieren.