Marbach Der KSV Marbach hat nicht aufgegeben

Für die im September beginnende Saison hat Marbach zum Neustart eine Mannschaft in die unterste Liga (Bezirksklasse 1 Stuttgart) gemeldet. Sieben Ringer haben beim KSV die Starterlaubnis (Lizenz) unterschrieben. Es geht zweimal auswärts los, am 15. September in Münster, am 29. September in Fellbach, der erste Heimkampf ist am „Tag der Deutschen Einheit“ (Mittwoch 3. Oktober, 17 Uhr) gegen den KSV Remseck II. Die Zuschauer beim kuriosen Fahrrad-Bergrennen „Cobble-Hoppel“, können somit gleich weiter zur Stadionhalle am Leiselstein kommen.

Wie schon bekannt, ist vorläufig zwar kein einziger echter Marbacher im Aufgebot. Ehemalige Marbacher kämpfen entweder in höheren Ligen oder sie haben sich für 2018 bei Nachbarvereinen verpflichtet. Doch man konnte ja Anfang des Jahres nicht wissen, dass sich so überraschend wieder etwas tut auf der Marbacher Ringermatte.

Der Zufall wollte es, dass bei den Marbacher Getreuen, Dieter Götz und Sohn Markus sowie Daniel Fischer eine Anfrage einging: Der ehemalige Ringer und Boxer Hamdan Iflazoglu (36 Jahre alt), Insidern bekannt als WRV-Kampfrichter, auch Präsident für ABA-Ringen in Deutschland und Europa, suchte eine sportliche Heimat für seine bisher vereins-unabhängige junge Ringergruppe, die sich „Raubkatzen“ nennt. Die Jungs waren bisher nicht wettkampfmäßig im Ringsport aktiv, sie wohnen in der Region, trainieren seit fast drei Jahren regelmäßig. Was sie aber auszeichnet: Sie sind absolut zuverlässig und hören dem Trainer aufs Wort, der besonders Wert auf Disziplin legt – er ist eine absolute Respektsperson. Ohne zu murren lassen sie sich von ihm gleich mehrmals hintereinander die Treppen in den Weinbergen hochscheuchen, „zum Kondition bomben“.

Schließlich sorgt sich der Trainer sehr engagiert um sie, sucht und findet Arbeits- und Ausbildungsplätze, zudem unternimmt er mit ihnen spannende Freizeitaktivitäten. Kürzlich war die Marbacher Ringergruppe durch gute internationale Beziehungen des Trainers zur Geburtstagsveranstaltung und gleichzeitigem Thronjubiläum des holländischen Königs Willem Alexander eingeladen. Dort hat das Marbacher Team als Teil der sportlichen Darbietungen eine Präsentation mit Übungen und Ringkämpfen vorgeführt. Die Kosten für Fahrt und Übernachtungen hatte der Veranstalter übernommen. Welcher Verein hier schafft denn so was? Hamdan Iflazoglu schon! Leider hat das Wetter nicht richtig mitgespielt, es regnete immer wieder, die Königsfamilie grüßte mit freundlichem Winken aus der langsam vorbeirollenden Kutsche.

Das alles hat auch Roland Droll imponiert, der seit Jahren die Pressearbeit des Bezirkes Stuttgart im Württembergischen Ringerverband und bei seinem Stammverein (Oberligist Musberg) erledigt. Droll unterstützt seit vier Jahren auch das ABA-Ringen, er war mit der deutschen Delegation schon bei der ABA-WM in Gaziantep/Türkei dabei, wo über 4500 vor Begeisterung tobende Zuschauer im eigens dafür erbauten Freiluftstadion ihre Athleten anfeuerten. Von so etwas kann man in Deutschland nur träumen.

Letzten Mittwoch besprachen die vier unverbesserlichen Optimisten in Sachen Ringen die Details für den ringerischen Neustart in Marbach. Roland Droll hat die Beitrittserklärung unterschrieben, nun ist er neben seinem Engagement in Musberg und im Verband auch Mitglied beim KSV Marbach. Aus Freundschaft zu Hamdan Iflazoglu will er seine Erfahrungen hier einbringen, diesen unterstützen und gern ein Kunststück wiederholen: Vor 25 Jahren hat Droll den VfL Kirchheim/ Teck aus dem Dornröschenschlaf geweckt, die „rivalisierenden“ Ligahinterbänkler Kirchheim und den TSV Köngen zur heute noch bestehenden Kampfgemeinschaft KG Kirchheim/Köngen vereint und mit einer bunt gewürfelten Mannschaft bis in die Oberliga gepusht. Aufgrund von Sprachkenntnissen und guter Kontakte standen ab der Landesliga sogar mehrfache polnische Meister, WM- und Olympiateilnehmer im Team.

Roland Droll empfiehlt, dass in Marbach Zug um Zug versucht werden sollte, enttäuschte, abtrünnige Aktive und Funktionäre, Freunde, Gönner und Zuschauer zurückzugewinnen. „Vergesst doch, was Euch im KSV Marbach nicht mehr gefallen hat und helft dem Verein, wieder aufzustehen!’“