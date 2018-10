Marbach Der FC Marbach hat zwei Neue verpflichtet

„Das sind beides zwei junge Spieler, die sich uns angeschlossen haben“, berichtet der FC-Trainer. „Konstantinos Konstantinon studiert jetzt hier und ist ein Mann für die Außenbahn. Joshua Döring, der aus China kam, ist zudem offensiv einsetzbar.“ Bei Letztgenanntem liegt die Freigabe bereits vor, weshalb er am Sonntag sogar gleich auf der Bank sitzen wird. Bei Konstantinon wartet man beim FC derweil noch auf die Freigabe, verrät Niko Koutroubis, der somit ab sofort etwas mehr Alternativen in der Offensive hat, was wichtig ist. Denn in der laufenden Saison traf man erst 13 Mal, das ist der schlechteste Wert der Liga. „Umso wichtiger war es, dass wir letzte Woche endlich einmal drei Tore gemacht haben“, so der Coach. Das gebe Mut für die nächsten Auftritte. Bei diesen ist ihm aber noch etwas anderes ganz besonders wichtig: „Die Null muss hinten stehen.“