Marbach Der Bürgerturm erwacht zu neuem Leben

Zwei weitere Künstler, die direkt in der Nachbarschaft von Christa Schultheiß wohnen, haben sich ebenfalls in das neue Projekt eingebracht. Zum einen sind es Fotos von Barbara Esser, die Marbacher Motive bearbeitet, verfremdet und so neu interpretiert hat. Und zum anderen hat der Künstler Dieter Glock für diesen Tag ein großes Metallbild mit einem Tuk Tuk gestaltet, das sogleich einen Ehrenplatz im Raum gefunden hat. Auch Fanartikel lassen sich hier erwerben: Postkarten und Magnete mit Motiven der Tuk Tuks. Hat der Stützpunkt geöffnet, lassen sich Touren buchen oder man lernt ein weiteres Standbein der Marbacherin kennen, das sie gemeinsam mit ihrer Ehefrau Sonja betreibt: Das Gästehaus CriSo, das zwei Zimmer vermietet – nur an Frauen.

Allen, die den Weg zum Burgturm an diesem lauen Frühlingsabend gefunden haben, erzählt Christa Schultheiß launig, wie es so kam, dass sie seit dem Jahr 2014 einen Personenbeförderungsschein besitzt, vor der IHK einen Fachkundenachweis Taxi und Mietwagenverkehr ablegen musste und zwei mit Elektromotor betriebene Tuk Tuks besitzt. Deutschlandweit ist sie die erste, die eine Genehmigung besitzt, Transporte dieser Art anzubieten. Angefangen hatte alles mit einer zur Uhr umgestalteten Nivea-Dose, mit der sie Künstlermärkte besuchte. Später kaufte sie mit ihrer Frau ein Haus, das sie für sich und Gäste umbaute und bei einer Jeep Tour im Urlaub kam sie auf die Idee, besondere Fahrten für Touristen anzubieten. Als sie dann auf die Tuk Tuks stieß, war die Idee geboren – und bald darauf der Bürgerturm aus seinem Dornröschenschlaf erwacht.