Marbach Der Bürgermeister wird zum Animateur

Doch Angst und Schrecken verbreiteten eher die Hexen – vor allem bei den Schlipsträgern. Denn sie wollten die Krawatten mit ihren Scheren kürzen. Das gelang ihnen auch. Selbst bei Stadrat Dr. Michael Herzog, der dreist schwindelte und behauptete, oben ohne unterwegs zu sein. Natürlich musste auch der Schlips vom Rathauschef dran glauben. Doch damit nicht genug. Jan Trost bekam ein Schild umgehängt, auf dem „Animateur“ stand. Daraufhin musste er sein Talent als Motivator und Problemlöser auf verschiedenen Feldern unter Beweis stellen, eifrig unterstützt von Stadträten oder auch mal einer Mitarbeiterin der Verwaltung. Dabei durften sich alle am Utensilientisch bedienen, den die Hexen mit Krimskrams aufgefüllt hatten.

Der Bürgermeister Jan Trost griff beispielsweise zum Mini-Bohrer, als es um die Südtangente ging. Die Hexen hatten zuvor frech vorgeschlagen, sich von der S-21-Baustelle einen Bohrer zu besorgen, um eine unterirdische Verbindung zu schaffen. Jan Trost zeigte sich aber skeptisch, dass das wirklich mit dem kleinen Gerät hinhaut. „Wenn wir damit einen Tunnel bauen, wird uns der Nachfolger von Stadtarchivar Gühring in 2000 Jahren da unten finden“, meinte Trost. Charmant fand der Rathauschef indes die Idee, den Betrieb in der Schulmensa per Drehscheibe zu beschleunigen. „Dann müssten wir die Mensa nicht erweitern“, leuchteten auch beim Kämmerer Gerhard Heim gleich die Augen.