Marbach - Etwas maritim mutet das Gebäude schon an, das da direkt am Neckar entsteht. „Das war ursprünglich nicht unsere Absicht“, erklärt Marcel Steinmüller schmunzelnd. Er ist gemeinsam mit seinem Vater Geschäftsführer der Steinmüller Immobilien GmbH, einer Schwestergesellschaft der Spedition EgeTrans. An diesem Standort biete sich aber ein Vergleich mit einem Schiff auf jeden Fall an. „Und da das Hauptgeschäft der Spedition in der Seefracht liegt, haben wir gar nichts dagegen“, sagt er.

Mitte Mai nächsten Jahres möchte die Spedition mit dem Umzug in die neuen Räume beginnen, der Baufortschritt ist jetzt schon deutlich zu sehen: Die voll verglaste Schrägfassade an der Süd-Ost-Seite mit 17 Grad Neigung nach außen ist fertiggestellt. Sie umgibt das 18 Meter hohe so genannte Atrium, das laut Marcel Steinmüller „offen sein soll für alle“. Mitarbeiter oder auch betriebsfremde Gäste können dort künftig ihre Pausen verbringen, eine Küche und Sitzgelegenheiten sind vorgesehen. „Wir können uns auch vorstellen, dass dieser Raum für Veranstaltungen genutzt wird“, erklärt Marcel Steinmüller.

An der Fassade ist nun auch das neue Unternehmenszeichen angebracht, das Heiko Schaal vom Bereich Marketing als Weiterentwicklung des bisherigen Logos sieht. Neben dem Namen EgeTrans ist nun auch ein Zeichen zu sehen, das einem „S“ nachempfunden ist – in Anlehnung an die geschäftsführende Familie Steinmüller, die aus der Region stammt.

Den rechten Flügel mit seinen fünf Stockwerken wird die Spedition selbst nutzen, alle vier Stockwerke auf der linken Seite werden vermietet. Im Jahr 2018 bezieht Notar Philipp Maier-Schwarzkopf das dritte Stockwerk, die übrigen Etagen sind noch frei. Das gesamte Gebäude umfasst eine Nutzfläche von 6000 Quadratmetern, was für Marcel Steinmüller gute Voraussetzungen für die Zukunft schafft: „Wir wachsen weiter und wollten in Marbach das gesamte Unternehmen an einem Standort unterbringen.“ Und auch für noch mehr Wachstum gibt es am neuen Standort Möglichkeiten. Steinmüller verrät: „Wir haben auch das Nachbargrundstück am Neckar gekauft, aber gebaut wird dort in den nächsten Jahren nicht.“

Die Spedition EgeTrans ist als so genannter Full Service Provider, ein reiner Dienstleister ohne eigenen Fuhrpark, ohne Werkstatt und ohne Lager. Marcel Steinmüller vergleicht das Angebot der Spedition mit einem Reisebüro. „Wir managen Produktionsketten für unsere Kunden“, erklärt Steinmüller. Wenn ein Kunde beispielsweise in den USA produziert und dafür Teile von insgesamt 400 verschiedenen Lieferanten einkauft, übernimmt EgeTrans die komplette Logistikkette. „Es geht darum, dass einerseits die Produktion nie stillsteht und andererseits keine Teile gelagert werden müssen.“ Landverkehre gehören zum Angebot, genauso wie See- und Luftracht.

EgeTrans-Kunden kommen vor allem aus der Automobil- und Landmaschinenbranche, wie etwa John Deere. Aus der Region kommen die Kunden Mercedes-AMG in Affalterbach oder die Firma Huober Brezel aus Erdmannhausen. „Bei uns wird Service groß geschrieben“, sagt Steinmüller, „wir bieten vor allem maßgeschneiderte Lösungen mit individueller Betreuung“.

Auch in Chicago unterhält EgeTrans ein Büro und ein weiteres öffnet Anfang nächsten Jahres in Mexico. Und wer so wächst, hat auch Bedarf an neuen Mitarbeitern. Marcel Steinmüller sagt: „Unsere Spedition sucht laufend Speditionskaufleute und IT-Fachleute“ – die dann ab Mai kommenden Jahres ihren Arbeitsplatz im neuen Gebäude am Neckar haben werden.