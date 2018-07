Marbach Der Ausflug führt an die Weichsel

Marbach - Marbach

Dieses Jahr hat es den Marbacher Ruderverein zum Rudern wieder auf die Weichsel nach Polen gezogen. Angesichts der Sprach- und technischen Hindernisse wäre eine solche Fahrt von Deutschland aus nur schwer zu organisieren, sodass wir froh sind, uns wieder in die fähigen Hände des Polen Łukasz Kaczmarek zu begeben, der in Polen Wanderfahrten auf diversen Flüssen und Seen organisiert. Wir rudern in zwei Wochen von Krakau nach Warschau und stellen schnell fest, dass die Weichsel rein gar nichts mit unserem Neckar gemein hat: Die Schifffahrt ist seit den 70er Jahren vollständig eingestellt, und die Fahrrinne wird entsprechend nicht mehr gepflegt. Die Schiffe, die hier einst gefahren sind, liegen als verrostete Wracks am Ufer, gerne auch mal Kiel oben. Im Stadtgebiet von Krakau ist die Weichsel für die verbleibende Ausflugsschifffahrt noch gestaut, doch bereits in der zweiten (und letzten) Schleuse in Krakau liegen Schleusenkammer und Flussbett trocken, so wenig Wasser gibt es. Man muss beim Steuern genau aufpassen, ob sich nicht ein Stein oder gleich eine ganze Buhne durch Wasserwirbel ankündigt - und dann hoffen, dass man nicht schon zu nah ist, denn die Strömung ist recht kräftig. Der Fluss ist oft nur noch wenige Zentimeter tief; hier und da sitzt das eine oder andere Boot auf einer Sandbank auf.