Marbach Den Erstkontakt einfach gemacht

Auch Realschulleiterin Monika Mayer-Schuhmacher appellierte: „Nutzt die Chance, hier die eine oder andere Idee mitnehmen und dann vielleicht auch umsetzen zu können.“ Und als sie den Startschuss gab, bildeten sich an den Infoständen in der Schulaula schnell Schlangen. Hier berichteten Mitarbeiter und auch Auszubildende aus ihrem Berufsalltag und beantworteten Fragen der Schüler. So bekamen die Jugendlichen Infos über Grundlegendes wie Aufgabenfelder, sich bietenden Perspektiven oder auch dem Verdienst. Festhalten konnte sie ihre Erkenntnisse auf einem vorgefertigten Formular.