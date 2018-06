Marbach Datenschutz für den Verein

Marbach - Die Stadtverwaltung von Marbach bietet ehrenamtlich in Marbacher Vereinen engagierten Bürgern am Montag, 23. Juli, von 19 bis 21 Uhr bei der Volkshochschule in der Strohgasse 7, Raum 3, einen Kurs über die neue Datenschutzverordnung an. Das Seminar findet in Kooperation mit der Schiller-Volkshochschule statt. Die Schulungskosten übernimmt die Stadt Marbach.