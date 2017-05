Marbach Das weitere Vorgehen zum Krankenhaus wird Ende Juni festgezurrt

Erste Pflöcke werden eventuell schon am Mittwoch, 28. Juni, eingeschlagen. An dem Tag kommt der Kliniken-Aufsichtsrat zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. „In der Sitzung wird der aktuelle Stand der Planung vorgestellt“, erklärt Alexander Tsongas, Kommunikationschef der Regionalen Kliniken Holding. Außerdem werde die weitere Vorgehensweise besprochen. Bevor der Aufsichtsrat nicht zusammengekommen ist, könne man auch nichts Näheres zum Zeitplan und den Baukosten für das anvisierte Projekt in Marbach sagen. Beides hänge schließlich letztlich davon ab, was „inhaltlich entschieden und umgesetzt wird“, betont Alexander Tsongas.

Der Kliniken-Sprecher deutet zudem an, dass sich in puncto Reha und Psychosomatik mittlerweile hinter den Kulissen etwas bewegt hat. Tsongas macht zwar deutlich, dass es weder zur Ansiedlung des einen noch des anderen eine Entscheidung gegeben habe. Er verweist jedoch zugleich vielsagend auf die Aufsichtsratssitzung, „in der es bestimmt unter anderem darum gehen wird“. Man könne dem Treffen am 28. Juni jetzt allerdings nicht vorgreifen. Klar sei aber, dass es sich bei den Bereichen Reha und Pflege sowie der Psychosomatik um wichtige Bausteine innerhalb des Gesamtkonzepts für den Gesundheitsstandort Marbach handele.