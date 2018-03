Nachdem die Klasse sich in einem Kreis zwischen den Kunstwerken niedergelassen hatte, stellte Galeristin Monika Schreiber, die Künstlerinnen vor. Zunächst ging es um die Arbeitsweise von Heike Endemann und wie sie Baumscheiben bearbeitet, damit diese als Druckstock für farbige Drucke oder Prägedrucke verwendet werden können. Das wurde natürlich besonders anschaulich, als die Kinder schließlich so eine Baumscheibe selbst in die Hände nehmen und dort die Jahresringe deutlich nachspüren konnten. Natürlich bekam man Lust, so etwas auch einmal auszuprobieren.