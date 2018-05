Marbach Das Pflänzchen „Freundschaft“ soll gedeihen

Marbachs stellvertretender Bürgermeister Ernst Morlock vertrat den erkrankten Jan Trost und sprach in dessen Worten. Er hob hervor, dass die Städtepartnerschaft zum einen in Anbetracht der schwierigen geopolitischen Lage von besonderer Bedeutung sei und zum anderen, weil türkische Landsleute in großer Zahl in Deutschland leben. Es gehe darum, dass die Menschen einander verstehen. „Ich selbst habe 2011 die großartige Gastfreundschaft in Tirebolu genossen. Und die Delegation aus Marbach ist damals mit besten Eindrücken zurückgekehrt“, so Morlock im Namen Trosts. Er dankte allen Beteiligten für das Engagement, das dazu führe, dass sich Türken und Deutsche einander näher kommen. Wichtig sei, die Partnerschaft zum Wachsen, Gedeihen und zum Blühen zu bringen.