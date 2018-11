Marbach Das Grauen reicht bis in die Heimat

Für die Marbacher und die Rielingshäuser war damals das Grauen der Front weit entfernt und erreichte das Bewusstsein oft nur gefiltert. Doch die brutalen Kriegsgeschehnisse wirkten sich bis ins alltägliche Leben aus. „Mein Urgroßvater Johann Bauer starb 44-jährig wenige Wochen vor Kriegsende, als ihn in den Argonnen Granatsplitter trafen und im Gesicht schwer verletzten“, erzählt Albrecht Gühring, dessen Familie mütterlicherseits aus Rielingshausen stammt. Die Perspektive des Einzelschicksals klingt bewusst in der Ausstellung an, die Gühring seit Anfang 2017 vorbereitet. Besonders intensiv seien die letzten sechs Wochen gewesen. Gemeinsam mit der Grafikerin Stefanie Grams aus Marbach und dem Benninger Tafelhersteller Edgar Häfer hat der Stadtarchivar die Exponate in Szene gesetzt. Schließlich sollen von Donnerstag an die Besucher in der Volksbank eine schlüssig aufgebaute Ausstellung sehen können.