Marbach Das Evangelium in Schwung gebracht

Dekan Heinz-Werner Neudorfer zitierte aus dem Wittenberger Chorgesangbuch von 1524 keinen geringeren als Martin Luther: „Geistliche Lieder zu singen ist gut und Gott wohlgefällig“, um das Evangelium „zu treiben und in Schwung zu bringen“. Das gelang den Musizierenden am Sonntagabend in hervorragender Weise. Toursel bekannte, vom Marbacher Gemeindegesang begeistert zu sein, wenn sein Chor ihn gewarnt habe, das Lied „Die ganze Welt hast du uns überlassen“ sei für das Publikum zu schwer. „Das ist die einzige Bluesmelodie im Gesangbuch, das muss trainiert werden.“ Mit „Schlenkern“ wurde der „Raum richtig schön gespannt“. Spätestens bei der sechsten Strophe klappte es auch bei allen. „Ihr seid super!“, so Toursel. Modern-melodiös ging es mit dem Jahreslosungslied „Ein neues Herz“ weiter, bei dem man dank der eingängigen Melodie ebenfalls gleich mitsingen mochte.

Das Hauptwerk des Abends waren sicher die Verse aus der Bach-Kantate „Christ lag in Todesbanden“, deren Grundlage ebenfalls Martin Luther geliefert hatte. In dem Osterlied, so heißt es im Begleittext, zeigte Luther die sicher nicht leichte Überwindung des Todes durch das Sterben und die Auferweckung Jesu Christi, weshalb der „wunderliche Krieg“ zwischen Leben und Tod am Ende jeder Strophe mit einem feierlichen „Halleluja“ beschlossen wird. Schön war der Wechselgesang zwischen den Männer- und Frauenstimmen.

Das für einen Laienchor herausfordernde und fugenreiche Werk bewältigten die Marbacher Chorsängerinnen und -sänger mit Bravour. Besonders hervor taten sich dabei die Solistinnen Jutta Bass und Katrin Mistele, die dem „Tod“ sehr ergreifend musikalisch Leben einhauchten, ebenso Ute Janke und Monika Seeger im Alt, sowie bei den Männern im Tenor Thomas Gerlach, Hans Mutschler und Martin Ramsauer sowie Rainer Bühner und Andreas Ermisch, die im Bass „das rechte Osterlamm“ feierten.

Nach dem Vaterunser, dem Segen und dem gemeinsamen Abendlied „Hinunter ist der Sonne Schein“ verabschiedete der Chor die Zuhörer in die Woche mit der Zugabe von Felix Mendelssohn-Bartholdy „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“.