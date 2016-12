Marbach „Das Ehrenamt ist mir eine Herzensangelegenheit“

Dass es diese Stelle künftig in Marbach geben soll, hat der Gemeinderat im Rahmen seiner Haushaltsberatungen für das laufende Jahr beschlossen. Andrea von Smercek wird als Ansprechpartnerin fungieren und Gründungsimpulse setzen, wie es die 44-Jährige formuliert. Sie lebt seit 17 Jahren im Hörnle und ist „sehr verwurzelt“ in der Stadt. Das liegt nicht zuletzt an den drei Kindern, durch die sie in Kindergarten, Schule und auch in verschiedenen Vereinen „bestens vernetzt“ ist. Andrea von Smercek hat Betriebswirtschaftslehre studiert und unter anderem als Pressesprecherin für ein Wirtschaftsunternehmen gearbeitet. Von der in Marbach neu geschaffenen Stelle hat sie eher zufällig im September erfahren. „Die Anzeige hat mich sofort angesprochen“, berichtet sie. Das Ehrenamt zu stärken und mit der beruflichen Vita zu vereinbaren, sei eine schöne Sache, findet sie. „Das Ehrenamt ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt Andrea von Smercek. Weil sie selbst freiwillig engagiert ist und war – unter anderem im Elternbeirat und im Turnverein – weiß sie, um was es geht.

Eines ihrer ersten Themen, die sie in der Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement angehen wird, ist das Projekt, das sich aus der Diskussion um die Fair-Trade-Stadt ergeben hat. Fair gehandelte Produkte sollen in Marbach in den Fokus gestellt werden – so sich Menschen finden, die sich für die Sache engagieren. Das ist nun Andrea von Smerceks Aufgabe. Es soll eine Projektgruppe gegründet werden. Dazu will sie Schulen, Vereine, Kirchen und Institutionen anfragen. Letztlich würde sie dann die Gruppe zusammenführen und koordinieren. „Das muss gelebt werden und von unten wachsen“, betont die 44-Jährige.

Eine weitere Idee ist es, eine Art Ehrenamtsbörse im Internet einzurichten. So können sich Vereine präsentieren und interessierte Bürger informieren. Beide Seiten soll Andrea von Smercek aber auch so zusammenbringen. „Es gibt Leute, die bei uns anrufen und mitteilen, dass sie gerne etwas tun würden“, berichtet Thomas Storkenmaier. „Und es wäre ja ein Jammer, wenn man solche Anfragen nicht beantworten würde.“

Die 50-Prozent-Stelle von Andrea von Smercek ist auf drei Jahre befristet. Dann soll Bilanz gezogen werden, ob ihr Engagement „ein Benefit für Marbach ist“, wie es der Bürgermeister ausdrückt. So habe es der Gemeinderat entschieden. Dem Gremium wird die Neue im kommenden Frühsommer ebenfalls Konzepte und Ideen vorstellen. „Letztlich hat sie es mit ihrer Arbeit also selbst in der Hand, ob die Stelle befristet bleibt“, so Storkenmaier augenzwinkernd.

Der Hauptamtsleiter machte aber auch deutlich, dass sich die neue Mitarbeiterin „entbehrlich machen“ müsse. „So kann man nach meiner Auffassung mehr bewegen.“ Ideal wäre es, wenn ein Projekt letztlich zu 90 Prozent von den Ehrenamtlichen gestemmt werde.