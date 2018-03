Marbach Das Carsharing hat noch Luft nach oben

Die drei knallroten Fahrzeuge von Stadtmobil stehen am Marbacher Bahnhof. „Ein viertes Auto wäre wunderbar, doch sind die Überlegungen noch nicht abgeschlossen“, berichtet Roll. Voraussichtlich werde es bei dem dritten Wagen bleiben, der im Januar 2017 am Standort platziert worden ist. Aufgegeben hat Stadtmobil dagegen den Standort in Marbach-Süd. „Der Bahnhof ist besser“, sagt die Filialsprecherin. Der Verein hat errechnet, dass die Auslastung an Bahnhöfen dreimal so hoch sei wie an andere Standorten. „Ich wohne selbst im Hörnle und fahre mit dem Bus zum Fahrzeug am Bahnhof – das macht keinen großen Unterschied zu vorher, als ich zu Fuß nach Marbach-Süd gelaufen bin.“