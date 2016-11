Marbach Das Bürgerfest steht vor einem Umbruch

So stelle sich beispielsweise die Frage nach dem Umfang, sagt Markus Hochmuth, der so etwas wie das Gesicht des Quintetts nach außen ist, dem außerdem der Werbefachmann Jochen Berger, Walter Trefz von der Stadt und Musikexperte Robert Kraus angehören. Eine Überlegung sei, sich auf den Bereich zwischen dem Kelterplatz und dem Rathaus zu konzentrieren und dazu noch den Burgplatz einzubinden, erklärt Wolfgang Böhm. Diese Zone könnte dann umso intensiver bespielt werden. Außerdem müsse man klären, wie weit man sich für Gruppen, Initiativen und andere Anbieter öffnen wolle. „Bislang war das ja immer ein Fest der Vereine“, stellt der Marbacher fest.

Doch deren Bereitschaft, teilzunehmen, lasse nach, sagt Markus Hochmuth. Der mitgliederstarke Ruderverein habe beispielsweise in früheren Jahren mitgemischt, nun aber nicht mehr. Auch der Schachclub habe sich verabschiedet. Das Gleiche gelte für den Liederkranz, ergänzt Wolfgang Böhm. Und der Kanuclub sei nie mit einem Stand vertreten gewesen, sagt Markus Hochmuth. Ferner habe sich der FC Marbach als zweitgrößter Verein schon bei der vergangenen Auflage nicht mehr mit einem eigenen Zelt beteiligt, sondern sich auf die Bewirtung des Burgplatzes beschränkt, erzählen die Macher des Festes. Der TV Marbach als größter Club der Stadt werde es bei der Neuauflage am letzten Juniwochenende 2017 genauso handhaben.

Markus Hochmuth und Wolfgang Böhm machen den Vereinen deshalb keine Vorwürfe. Denn die Ursachen sind nicht hausgemacht. Hauptgrund seien die Überalterung der Vereine und der gesellschaftliche Wandel, sagt Wolfgang Böhm. „Die Vereine werden heute eher als Dienstleister und weniger als Gemeinschaft gesehen“, hat er beobachtet. „Deshalb lässt das Engagement der Mitglieder für Feste nach.“ Dabei gebe es nach wie vor gute Gründe, sich einzuklinken, findet Markus Hochmuth. „Für die Vereine ist das eine weitere Finanzierungsquelle. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Eigenwerbung“, betont er. Insofern würden sich er und Wolfgang Böhm wünschen, dass möglichst viele Clubs und Initiativen beim Vorbereitungstreffen am morgigen Mittwoch um 20 Uhr in der FC Klause vorbeischauen. Dazu sei jeder eingeladen. Markus Hochmuth kann sich unter anderem vorstellen, dass der Turnerbund Rielingshausen, der Asylkreis Marbach oder die Feuerwehr noch mitmachen.

Besagter Informationsabend ist durchaus wegweisend. Denn dort werden die drängendsten Fragen besprochen. Allen voran wird man jedoch eine Entscheidung treffen müssen, ob das Fest 2017 überhaupt über die Bühne gehen soll. Wobei die Verantwortlichen daran eigentlich keinen Zweifel haben. Folglich dürfte eher die Diskussion im Mittelpunkt stehen, in welcher Form künftig alles ablaufen soll. Eines ist für Wolfgang Böhm allerdings jetzt schon klar: „Die Leute möchten ein Event haben.“ Das bestätigt Walter Trefz. Ein Teil der Besucher wolle sich weiterhin einfach nur treffen, „aber klar, ein Unterhaltungsprogramm, etwas Besonderes, wird auch gewünscht“, sagt der Mann vom städtischen Ordnungsamt. Dazu könnte eventuell in irgendeiner Weise auch das Opel-Team Marbach beitragen. Die Gruppe habe sich nach einer Teilnahme erkundigt, erklärt Walter Trefz. Darüber freut sich Wolfgang Böhm ganz besonders, zeigt es doch, dass es auch in diese Richtung gehen kann und nicht nur eine Abkehr vom Bürgerfest erfolgt.