Marbach Das Buddeln und Baggern geht weiter

Der Ausschuss gab grünes Licht für die Arbeiten, die sich in der Stuttgarter Straße ab der Hausnummer 7 bis zur Einmündung in die Heilbronner Straße abspielen werden. Ziel ist, die Gewerke im Januar auszuschreiben und Anfang März zu vergeben. „Die Baumaßnahme ist recht umfangreich. Wir brauchen also den Vorlauf, damit wir das bis zum Jahresende durchbekommen“, sagte Dieter Wanner. Für das Vorhaben müssten rund 1,2 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Das Ganze wird naturgemäß nicht ohne Einschränkungen über die Bühne gehen. Zwischenzeitlich müsse auch mit einer Vollsperrung der Straße operiert werden, kündigte Dieter Wanner an. Diese werde wohl zwei Monate dauern. Als Umleitungsstrecke soll in der Phase die Heilbronner Straße dienen, die zuletzt auf Vordermann gebracht und dabei zugleich auf 5,5 Meter verbreitert wurde. Nun können sich hier auch Müllautos an parkenden Autos vorbeischieben.