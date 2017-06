Marbach Das Bildungszentrum steht im Blickpunkt

Die Stadt Marbach stehe derzeit in Gesprächen mit den Schulleiterinnen, teilte Gerhard Heim, der Erste Beigeordnete von Marbach, auf Anfrage mit. „Wir müssen Gewehr bei Fuß stehen“, sagte er in der Verbandsversammlung zu den Planungen, die den Weg zu einem Zuschuss ebnen sollen. Weder die Kosten noch die Höhe des Zuschusses stünden fest, doch habe er für die nächsten drei Jahre pauschal je 600 000 Euro in den Haushalt eingestellt – und 15 Prozent Landeszuschuss einkalkuliert. Eine defensive Finanzplanung, wie Heim am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, denn das Land fördere Schulen mit mehreren Trägerkommunen im Normalfall mit bis zu 33 Prozent. Kommen darüber hinaus viele Schüler aus anderen Städten und Gemeinden hinzu, erhöhe sich der Anteil des Landes. „Beim Friedrich-Schiller-Gymnasium hat es 90 Prozent übernommen, da Schüler aus vielen Kommunen stammen.“ Das FSG wird derzeit für zwölf Millionen Euro saniert. Dass das Gymnasium vor dem Bildungszentrum saniert werde, sei den Tatsachen geschuldet, dass es mit dem Baujahr 1968 vier Jahre älter als das Bildungszentrum sei und natürlich unter der Auslastung durch mehr Schüler auch mehr gelitten habe, sagte Gerhard Heim auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zurzeit besuchten 2327 Schüler das FSG, 363 die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule und 441 die Anne-Frank-Realschule. Letztere ist übrigens nicht in Trägerschaft des GVV, sondern gehöre allein der Stadt Marbach. „Das liegt daran, dass bei der Gemeindereform im Jahr 1972 nur die Haupt- und die Förderschulen als Pflichtschulen galten“, erklärt der Erste Beigeordnete. Und so kümmert sich der GVV auch heute noch außer um die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule auch um die Uhlandschule.