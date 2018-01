Marbach Daniela Pusceddu: Zurück zu den Wurzeln

Und das tut Daniela Pusceddu auch. „Jemand, der das nicht vollkommen mit dem Herzen macht, hat es in dem Job schwer.“ Sie nicht, denn sie ist komplett mit dem Herzen dabei. Wenn die Marbacherin von Musik und vom Singen spricht, leuchten ihre dunklen Augen noch mehr, als sie es ohnehin schon tun. Die 39-Jährige lebt ihren Traum.

Was nicht heißt, dass sie nicht weiter träumt. Denn nachdem sie es als Sängerin geschafft hat, hat sie vor rund drei Jahren die Entscheidung gefällt, ihren Traum auch weiterzugeben – und zwar als Gesangs- und Sprechlehrerin. Wo sie das macht? Ganz klar, in Marbach. In der Niklastorstraße 32 hat Daniela Pusceddu ihr „Traumlädchen“ gefunden. Das frühere Restaurant wurde komplett saniert, hat einen neuen Boden und „wunderschöne, helle Wände“ bekommen, ist nicht zu groß und schnuckelig, wie die Marbacherin es beschreibt. Es ist „zum Wohlfühlen“, sagt sie, denn das ist beim Singen enorm wichtig. „Der Spaß am Singen soll im Vordergrund stehen“ – und das für alle Menschen, egal welchen Alters und welchen Levels. „Ich möchte Treffpunkt sein für Unter-der-Dusche-Sänger, für singfreudige Anfänger, für Chor- oder Profisänger.“ Vorerst bleibt Daniela Pusceddu bei „ihren“ Musikstilen Soul, R’nB, Jazz, Pop und Gospel, auf lange Sicht sollen weitere dazukommen.

Doch es sind nicht nur Gesangsstimmen, um die sich Daniela Pusceddu kümmern möchte. Die 39-Jährige hat auch eine Sprechausbildung gemacht und richtet daher ihr Angebot auch an Menschen, die Vorträge halten, Lehrer oder Trainer sind. Aber auch an der Sprechstimme ihrer Sänger ist ihr gelegen.

Noch ist einiges in ihrem Lädchen zu tun, aber, wenn alles klappt, soll Ende Januar die Eröffnung sein. Bis dahin soll auch die Homepage für ihre Gesangsschule stehen. Für Daniela Pusceddu ist es „das absolute Taumpaket“, unter der Woche zu unterrichten und am Wochenende selbst auf der Bühne zu stehen. Letzteres will die gebürtige Schillerstädterin übrigens in Zukunft auch wieder verstärkt im näherein Umkreis tun. Ab Sommer soll bei Konzerten in der Region „wieder mehr von mir zu hören sein“, so Daniela Pusceddu und fügt strahlend hinzu: „Back to the roots – zurück zu den Wurzeln“. Damit will sie nicht zuletzt auch etwas zurückgeben. „Dass ich wieder mehr hier sein werde, freut natürlich meine Familie und meine Freunde. Aber es ist auch unglaublich, wie sehr ich die ganzen Jahre aus Marbach und Umgebung unterstützt worden bin . Das berührt mich sehr.“