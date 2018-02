Marbach Damit dem Boom nicht die Luft ausgeht

Um die Weinberge lebendig und die Natur attraktiv und vielfältig zu halten, solle man auch nicht alleine vor sich hin brüten, appellierte Claus-Peter Hutter an den Zusammenhalt aller Beteiligten. „Es muss am gemeinsamen Ziel gearbeitet werden.“

Dieter Blankenhorn zeigte sich zuversichtlich, dass speziell die jüngere Generation auf einem guten Weg ist. Die Nachwuchswengerter seien meist fleißig und experimentierfreudig. Als Modernisierer lieferten sie wertvolle neue Ansatzpunkte. Die kann man vor allem bei der Vermarktungsstrategie gut gebrauchen, wie der Chef der Lehr- und Versuchsanstalt in Weinsberg in seinem Grußwort hervorhob. Es müsse noch besser an den Verbraucher getragen werden, wie wichtig pilzresistente Sorten sind. Er wies zudem darauf hin, dass sich die Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung geändert habe und noch weiter ändern werde. Man müsse also die Nachhaltigkeit durchaus als Verkaufsargument sehen, sie jedoch auch mit der entsprechenden Kommunikation verknüpfen.

Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus und Marketing GmbH Baden-Württemberg, riet in seinem Schlusswort auch dazu, nicht nur auf das nächste Quartalsergebnis zu schielen, sondern langfristig zu denken. Die Regionalität dürfe man ebenfalls nicht aus dem Blick verlieren. „Das ist auch etwas sehr Nachhaltiges“, erklärte er. Schließlich fielen lange Verkehrswege weg, wenn die Produkte aus der Gegend stammen. Braun hält zudem Tourismus und nachhaltigen Weinbau für eng verwoben. Denn Besucher wollten durch keine eintönigen Landschaften spazieren. Die Geschichte hinter den Weinen sei ebenfalls ein Faktor, mit dem man beim Verbraucher punkten könne.