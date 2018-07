Marbach Da macht Einkaufen auch Männern richtig Spaß

Auf ganz eigene Weise hat Christa Schultheiß von den Tuk-Tuk-Tours an ihrer Basisstation im Bürgerturm das Motto „Marbach spielt“ umgesetzt. Ihr Schwiegervater Günther Strambach spielte auf einem alten Grammophon historische Schelllackplatten ab. Nach heftigem Kurbeln ertönten dann zur Freude der Besucher mit reichlich Knistern versehene Klassiker wie die Polka „Anneliese, ach Anneliese“ oder der musikalische Vorwurf „Ach, sag doch nicht immer wieder Dicker zu mir“.

Der Verein „Stückchen Himmel“, der Kinder in den Elendsvierteln des brasilianischen Aracaju unterstützt, hatte außer selbstgebackenen Kuchen auch brasilianisches Spielzeug im Angebot: kleine Trommeln etwa, aber auch Kühlschrankmagnete. „Das haben wir direkt aus Brasilien mitgebracht“, erklärte Leonie Löwenstein.

Ebenso wie beim Spielen und beim Angebot der vielen geöffneten Geschäfte hatten die Besucher auch beim Essen eine reichhaltige Auswahl. Da gab es nicht nur die klassische Rote oder Currywurst beim SPD-Altstadtfest oder die inzwischen liebgewonnene Spezialität der „Spiralkartoffeln, sondern auch Außergewöhnliches aus dem Streetfood-Angebot – beispielsweise Curry-Maultaschen mit „Schwabenshake“, Kartoffelsalat mti angebratenen Zwiebeln und Bratensoße oder Hot Dogs in unterschiedlichen Städtevarianten – die Berliner mit Currywurst, die Budapester mit ungarischen Würstchen gefüllt. Einen Hauch von Ungarn vermittelten auch die fettgebackenen Langos. So bildeten sich nicht nur zur Mittagszeit lange Schlangen an den kulinarischen Ständen.

Jederzeit gut besucht war auch der Bücherflohmarkt des Tobias-Mayer-Vereins. „Wir haben Stammgäste, die jedes Jahr kommen“, hat Roswitha Hüttermann festgestellt. „Die Besucher schätzen es, dass die Bücher thematisch sortiert sind. Im Vorfeld ist das Maloche, aber es lohnt sich.“ Gelohnt hat es sich auch für die Besucher, die beispielsweise unter verschiedenen Sachbüchern, Romanen – darunter auch Werken von Nobelpreisträgern -, Krimis, Kinder- und Jugendliteratur und auch dem einen oder anderen Spiel wählen konnten. Auch Fremdsprachliches war in den Kartons, die wie immer bei der Marbacher Zeitung aufgestellt waren, zu entdecken. EineFrau ging mit zwei prall gefüllten Taschen zur Kasse. „Das ist ja das einzige, was einem noch bleibt – bei dem Fernsehprogramm“, kommentierte sie ihren außergewöhnlichenLesehunger.

Zur Unterhaltung gehört für die meisten Menschen auch noch Musik – und die war ebenfalls reichlich geboten am Erlebnissonntag. Auf dem Kelterplatz spielten „Rolf und die mit dem Hut“, beim Marktbrunnen präsentierten die Not-so-goods Klassiker wie „On the road again“ oder „Have you ever seen the rain“, und das in einer Qualität, dass man den Bandnamen nur als schwäbisches Understatement begreifen konnte. Und auf dem Burgplatz schließlich entzückten drei Kinderchöre aus dem Chorverband Friedrich Schiller unter Leitung der Verbandsjugendchorleiterin Gudrun Riethmüller nicht nur mit flott präsentierten Liedern, sondern auch mit der einen oder anderen,dank des ungewohnten Mikros ebenso unabsichtlich wie deutlich zu hörenden, Frage.