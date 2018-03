Marbach Comedy mit Mundstuhl

Marbach - Das Comedy-Duo Mundstuhl ist am Samstag, 3. März, um 20 Uhr mit dem Programm „Mütze-Glatze! Simply the Pest“ in der Stadthalle Schillerhöhe zu Gast. Die Hessen Lars Niedereichholz und Ande Werner präsentieren zu ihrem „50-jährigen Bühnenjubiläum“ mit „Mütze-Glatze! Simply the Pest“ die Sahnestücke ihres kreativen Schaffens in ganz neuem Gewand und mit einhundertprozentiger Lachtränengarantie. Mit von der Partie sind natürlich die Ikonen der ostdeutschen Plattenbausiedlung: die jammernden Jungmütter „Peggy und Sandy“ mit ihren allgegenwärtigen Problemen zwischen Komasaufen, Kindererziehung, Arbeitslosigkeit und ständig wechselnden Lebensabschnittsgefährten. Selbstverständlich sind auch die beiden Kultkanacken „Dragan und Alder“ am Start. Nach wie vor dreht sich im Mikrokosmos der multikriminellen Maulhelden alles um Handys, Autos und Kampfhunde.