Marbach - Was die meisten Bürger und Pendler wahrscheinlich längst geahnt haben, liegt nun auch schwarz auf weiß vor: In Marbach herrscht eine veritable Parkplatznot. So lautet grob gesagt das Ergebnis einer Untersuchung, die das Büro BS Ingenieure im Auftrag der Stadt erstellt hat. Mangelware sind Stellmöglichkeiten demnach insbesondere in der Altstadt und am Gerberplatz. „Der ist immer am Anschlag“, konstatierte Wolfgang Schröder, der die Expertise in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats präsentierte. Dagegen gebe es im Parkhaus am Stadtgraben zumindest „gelegentlich Lücken“.

Diese Ist-Analyse wird freilich nur der Anfang sein. Darauf aufbauend müssten Konzepte entwickelt werden, „wie es in Zukunft aussehen sollte“, erläuterte der Bürgermeister Jan Trost. Man solle die Ergebnisse erstmal wirken lassen und dann in der Arbeitsgruppe Verkehr diskutieren, ergänzte der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling. Dann müsse entschieden werden, wie es weitergehen soll.

Wolfgang Schröder riet allerdings jetzt schon davon ab, dem Problem mit der Einführung von Parkplatzgebühren zu begegnen. „Das verträgt eine Stadt wie Marbach nicht. Marbach ist nicht Stuttgart oder Ludwigsburg“, betonte er. Außerdem hält der Fachmann nichts davon, die Parkzeitenregelung auf die Wohngebiete auszudehnen. „Das ist nicht sinnvoll und erforderlich“, erklärte er. Dagegen empfahl der Mann von BS Ingenieure, weitere Angebote zu schaffen. In der beengten Innenstadt sind dafür allerdings die Möglichkeiten überschaubar. Im Prinzip laufe es auf drei Optionen hinaus, stellt der Erste Beigeordnete Gerhard Heim auf Nachfrage fest. „Immer schon ein Thema ist ja das Kino“, sagt er. Dieses könnte abgerissen werden und damit den Weg für zusätzliche Stellplätze frei machen. Ebenfalls in der Verlosung sei eine Erweiterung des Gerberplatzes, erklärte Gerhard Heim. Und drittens könnten im Zuge der geplanten Umgestaltung der Oehler-Kreuzung auch neue Parkplätze ausgewiesen werden.

Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Aktuell stellt sich die Lage so dar, dass parkplatztechnisch der Schuh drückt. Wo und wann genau, weiß die Stadt nun dank der Analyse des Ingenieurbüros. Die Mitarbeiter sind zu verschiedenen Uhrzeiten und an unterschiedlichen Tagen ausgeschwärmt, um die Lage unter die Lupe zu nehmen. Dabei zeigte sich beispielsweise, dass die zehn Parkplätze in der Niklastorstraße bei allen Rundgängen voll belegt waren – womit sich die Auslastung weit über der Zielmarke bewegt. Die liege nämlich bei maximal 80 Prozent, erklärte Schröder. „Darüber hinaus wird eindeutig Parksuchverkehr erzeugt“, konstatierte er.

Nicht ganz so dramatisch, aber immer noch weit weg von gut ist auch die Lage in der Marktstraße, wo nur an einem Dienstag um 15 Uhr weniger als 80 Prozent der insgesamt 23 Parkplätze belegt waren. Am Gerberplatz wurde die Zielmarke indes bei jeder Stippvisite übertroffen, in der Regel sogar deutlich. Der niedrigste Wert mit einer Auslastung von 83 Prozent wurde bei den 42 Stellflächen an einem Mittwoch um 9 Uhr festgestellt. Beim Haus am Stadtgraben gibt es in den unteren drei Etagen, wo die Kurzparker stehen, fast immer Spielraum. Dagegen wird es werktags schwer, in den oberen Decks um 9 Uhr einen Platz zu ergattern. Die Situation entspannt sich mittags. Etwas weniger gravierend als am Gerberplatz sind auch die Werte, die für Güntter- und Ziegelstraße ermittelt wurden. Zum Zeitpunkt der Stichproben waren die 29 öffentlichen Stellplätze in der Ziegelstraße nie zu mehr als 80 Prozent ausgelastet. In der Güntterstraße wurde die Marke immerhin zweimal übertroffen. Was die gesamte Innenstadt angeht, lag die Auslastung an einem Dienstag um 15 Uhr bei 79 Prozent, an einem Mittwoch um 9 Uhr bei 76 Prozent.