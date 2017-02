Marbach CDU beantragt Busverbindung an Klinik

„Uns geht es um Gleichbehandlung innerhalb des Landkreises“, erklärt Jochen Biesinger auf Nachfrage. In Vaihingen, wo die Neuvergabe der Busverkehre bereits im Dezember 2017 erfolgt, soll eine regelmäßig verkehrende Linienbusverbindung zum Klinikum in Mühlacker eingerichtet werden. „Was in Vaihingen recht ist, sollte in Marbach billig sein“, so Biesinger.

Derzeit gehe es aber vor allem darum, „den Finger zu heben“, um beim Landkreis auf das Problem aufmerksam zu machen, erklärt Biesinger. Wichtig sei, dass die von seiner Fraktion geforderte Verbindung bereits Erwähnung fände in der Vorabbekanntmachung des Linienbündels, die im Juni vom Landkreis veröffentlicht werde.