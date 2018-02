Marbach Burgplatz steht für verkaufsoffenen Sonntag im Sommer nicht bereit

Der Gemeinderat hat am 22. März das letzte Wort in der Sache, doch die Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses ans Gesamtgremium war klar: Die Runde gab einmütig grünes Licht für zwei verkaufsoffene Sonntage in der Schillerstadt. So werde es auch schon seit vielen Jahren gehandhabt, betonte der Bürgermeister Jan Trost. Die Läden würden traditionell zum einen am Schillersonntag im November auf Kundschaft warten, zum anderen an einem Termin im Sommer. „Das ist ein wichtiges Instrument, damit sich die Einzelhändler in der Altstadt präsentieren können“, fasste der Rathauschef zusammen.