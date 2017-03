Marbach Bundespräsidenten sind gern gesehene Gäste

Angeschafft wurde es 1989 zur Wiedereröffnung des sanierten Rathauses, sagen Thomas Storkenmaier und Jan Trost. Der allererste Eintrag stammt dann auch vom damaligen Bürgermeister Heinz Georg Keppler. „Beim Durchblättern haben wir aber auch die Unterschrift von Angela Merkel entdeckt“, erklärt Thomas Storkenmaier. Merkel sei am 19. September 2000 mit der damaligen Kultusministerin des Landes, Annette Schavan, in Marbach gewesen. Anlass war die Ausstellung „Spiegel der Zeit“ im Literaturarchiv. Merkel gab damals aber noch nicht als Kanzlerin den Takt vor, sondern reiste als CDU-Chefin in die Schillerstadt. Wobei sie dabei nicht das Rathaus aufsuchte, wie Thomas Storkenmaier berichtet. Die Politikerin unterschrieb auf der Schillerhöhe im Goldenen Buch – wie Johannes Rau anno 2003. Zu solchen Anlässen wird der Wälzer in eine Schutzhülle geschoben, um ihn unversehrt an Ort und Stelle abliefern zu können. Aufbewahrt wird das Buch im Amtszimmer von Jan Trost.

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass man auf all den Seiten auch Unterschriften von den Besuchern aus den Partnerstädten finde. Unter anderem von Sandy Lucy, der Bürgermeisterin von Washington im amerikanischen Missouri. Ihre Signatur vom Mai 2016 ist sogleich die bislang letzte. Freunde aus dem französischen L’Isle-Adam werden wohl das Buch in diesem Jahr aufschlagen und sich eintragen, erklärt Jan Trost. Immerhin pflege man seit 30 Jahren den Austausch mit der Stadt in der Nähe von Paris.

Keinen intensiveren Kontakt unterhält die Kommune am Neckar indes mit Ghana. Dennoch machte Nana Brewuo III., der König eines Ashanti-Stammes aus dem afrikanischen Land, seine Aufwartung – einen Eintrag ins Goldene Buch inbegriffen. Dort reiht er sich neben dem indischen oder dem britischen Botschafter ein. „Einen Astronauten können wir aber nicht bieten“, sagt Thomas Storkenmaier lachend und in Anspielung auf Großbottwar, wo sich der Name Charles Moss Duke im Goldenen Buch nachlesen lässt. Duke gehört zu den wenigen Menschen, die den Mond betreten haben. Mit Ulf Merbold sei allerdings auch in Marbach schon ein Weltraumfahrer zu Gast gewesen, betont Thomas Storkenmaier. Nur habe der eben keine Notiz hinterlassen. Genauso wenig wie andere prominente Besucher, zu denen Lothar Späth oder Erwin Teufel zählten.

Jan Trost verhehlt nicht, dass in dem Buch Stars aus dem Sport- oder Unterhaltungsbereich komplett fehlen. Das sei schlicht dem Umstand geschuldet, dass kein weithin bekannter Künstler oder Athlet aus Marbach stammt. Und im Rahmen von städtischen Kulturveranstaltungen habe man es bislang nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, sich von der Prominenz ein Autogramm abzuholen. Dafür hoffen Jan Trost und Thomas Storkenmaier, dass es irgendwann mal mit einem Besuch des neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier klappt – nachdem Joachim Gauck und Christian Wulff genau das in ihrer Amtszeit versäumt hatten.