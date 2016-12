Marbach Bürgerplakette an Dieter Baader verliehen

Der Rathauschef bezeichnete Dieter Baader als eine Persönlichkeit, „die sonst eher im Stillen und Verborgenen“ wirke und sich in vielfältiger Weise ums Gemeinwohl verdient gemacht habe. Dabei demonstriere er Bürgersinn und Solidarität. Außerdem lobte Jan Trost den Geehrten als jemanden, der stets genau hinschaut und zuhört. „Ohne so ein Engagement wie das Ihre würde unsere Gesellschaft nicht so gut funktionieren, wie sie es tut“, betonte der Schultes vor den Augen vieler Zuschauer, zu denen auch weitere Träger der Bürgerplakette wie der ehemalige Notar Hartmut Braun, der Vorsitzende des Tobias-Mayer-Vereins, Armin Hüttermann, oder der langjährige Stadtrat und Wirt des Goldenen Löwen, Eberhard Hubrig, gehörten.

Jan Trost ging in seiner Laudatio auch darauf ein, was Dieter Baader in den vergangenen Jahren alles geleistet hat. So habe er zu den Mitinitiatoren des Holdergassenfestes gehört. Außerdem habe er sich um die neu eingebaute Glocke in der Alexanderkirche gekümmert. Der Rathauschef hob ferner hervor, dass Dieter Baader mit seiner Salzscheuer zur Attraktivität der Stadt beitrage. Das sei wichtig für den Tourismus, sagte er zu dem Betrieb der Privatbrauerei. „Ohne Ihr großes Engagement würde es auch den Quadranten am Marbacher Bahnhof nicht geben“, sagte Jan Trost in Richtung des Geehrten, dem er darüber hinaus für sein Engagement beim Tobias-Mayer-Verein dankte, wo er im Vorstand aktiv sowie in technischen Belangen ein Vordenker sei.

Trost vergaß ebenfalls nicht, auf die soziale Ader des Geehrten hinzuweisen. „Ihr großes Herz zeigt sich darin, dass Sie einmal im Jahr die Helfer der Marbacher Tafel zu sich in die Salzscheuer einladen und dort umfangreich verköstigen.“ Weiter zeichne Baader dafür verantwortlich, dass die Zeichnungen von Hermann Breitenbücher für die Nachwelt erhalten werden konnten.

Dieter Baader bedankte sich für die Würdigung und stellte seinerseits fest, dass der Bürgermeister bei seiner Auflistung vor allem an die größeren Projekte gedacht habe. Doch er wolle auch die kleineren Begebenheiten erwähnen. „Es ist ja so, dass man viel mehr zurückbekommt als man gibt“, sagte er. So wüssten manche Kinder, dass es bei der Scheuer einen „Kleiekotzer“ gebe, der Schokoladentaler ausspucke. „Und zack sind die ganzen Kinder bei uns drin. Das ist eine Freude für uns, diese strahlenden Augen zu sehen.“