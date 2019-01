Marbach Bürgern ist der Müll ein Dorn im Auge

Der Erste Beigeordnete Gerhard Heim räumt auf Nachfrage unserer Zeitung ein, dass man sich um besagtes Areal hätte kümmern müssen. Er erinnert jedoch auch an den heißen und trockenen Sommer. Das Team vom Bauhof sei fast nur mit dem Bewässern beschäftigt gewesen und irgendwann nicht mehr hinterhergekommen.

Um so etwas in Zukunft zu verhindern, könnte eventuell ein Vorschlag weiterhelfen, den Arnegunde Bärlin von der CDU in der Sitzung unterbreitete. Sie regte an, dass ein Anwohner eine Grünpatenschaft für das Stückle mit den Wildblumen in der Grabenstraße übernehmen könnte. Ein Ansatz, der auch dem Bürgermeister Jan Trost auf Anhieb gefiel. „Daran sind wir immer interessiert“, betonte er. Teil der Wahrheit sei aber auch, dass solche Blumenfelder nach einer gewissen Zeit ihren Glanz verlieren. „Wenn es auf den Herbst zugeht, vertrocknet es“, stellte er fest. Im nächsten Jahr sei die Blütenpracht dann wieder zu genießen.

Was den Vorwurf mit dem Müll anbelangt, erklärte der Bauamtsleiter Dieter Wanner, dass man sich am intensivsten um die Fußgängerzone und den Bereich am Bahnhof kümmere. Hier sei der Bauhof einmal, manchmal sogar zweimal am Tag unterwegs, sofern es die personelle Lage zulasse und keine Krankheitsfälle zu verzeichnen sind. „Im Außenbereich ist es naturgemäß deutlich weniger“, sagte Dieter Wanner. Man dürfe aber nicht vergessen, dass auch die Anwohner verpflichtet seien, nach dem Rechten zu sehen. Der Leiter des Bauamts erwähnte in dem Zusammenhang die Kehrwoche. Man könne hierbei gewissermaßen auf dem kleinen Dienstweg das eine oder andere Papier aufnehmen und entsorgen. „Es kann sicher nicht immer eine Rundumversorgung durch die Stadt gewährleistet werden“, machte er klar.