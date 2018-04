Marbach Bürgermeister kritisiert Umwelthilfe

Marbach - Entgegen der Darstellung der Deutschen Umwelthilfe (DUH), wonach sie Anfang März 40 Städte mit überhöhten Stickstoffdioxidwerten angeschrieben habe (unser Mantel berichtete am Samstag), sei dies zumindest für Marbach nicht geschehen. Das berichtet der Bürgermeister Jan Trost in einer Klarstellung. Über die Klage gegen die Stadt habe er erst durch eine Presseanfrage am Donnerstagabend erfahren. „Daher halten wir das Vorgehen der Umwelthilfe für sehr zweifelhaft“, teilt Trost mit. Eine Information der Umwelthilfe an die betroffenen Städte über die anstehende Klage hätte er für angemessen gehalten.