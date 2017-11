Marbach Bürgerinitiative für klare Aussage

Genau das ist ohnehin geplant, wie der Bürgermeister auf Nachfrage versichert. „Am Montag soll im Ortschaftsrat diskutiert werden, ob man die Erweiterung will oder nicht“, betont Jan Trost. Aber formal sei es noch nicht möglich, eine Stellungnahme abzugeben. Der Startschuss für das Verfahren sei noch gar nicht gefallen. Und man habe bei der Erstellung der Vorlage natürlich auch nicht wissen können, welchen Tenor man aus dem Ortschaftsrat mit in den Gemeinderat nehmen wird. Doch dort werde sehr wohl das Stimmungsbild präsentiert, das sich im Gremium in Rielingshausen herauskristallisiert. Man werde die Räte auch fragen, ob sie mit der Position der Kollegen aus dem Stadtteil mitgehen können und das Stimmungsbild schließlich dem Verband Region Stuttgart übermitteln. Es stehe dem Ortschaftsrat zudem offen, einen Antrag zu den Erweiterungsflächen zu stellen und zu verabschieden, der dem Gemeinderat dann am Donnerstag vorgelegt würde. Wobei man nicht vergessen dürfe, dass letztlich der Verband Region Stuttgart das letzte Wort habe und Träger des Verfahrens sei.

Jan Trost selbst wird am Montag ebenfalls seinen Standpunkt äußern. Ob er sich für oder gegen die Erweiterungspläne ausspricht, will er jetzt noch nicht kundtun. Er habe aber eine sehr klare Meinung zu dem Fall. Allesamt Aussagen, die Stefan Heß zufrieden stimmen. „Wenn es so kommt, wäre das ja in unserem Sinne“, sagt er.