Marbach Brummen am Burgplatz

Allerdings mussten sie und ihr Mann die Insekten, die sich am Burgplatz in einem Rankengewächs tummelten, erst einmal einfangen. Dazu wurden die Bienen zunächst mit Wasser besprüht. Das sorgt dafür, dass sich die Tiere an einer Stelle konzentrieren. Dann versuchte Willi Rößner, die Bienen-Traube in eine Kiste zu schütteln, die Ute Rößner hielt. Die beiden mussten dann abwarten, ob die Königin mit in den Holzbehälter geplumpst war. Ihr Geruch animiert die anderen Bienen, zu folgen. Das war glücklicherweise der Fall, sodass das Ehepaar, das mit Schutzkleidung zum Burgplatz geeilt war, den Großteil der Insekten einsammeln und abtransportieren konnte. „Alle bekommt man nie“, sagt Willi Rößner. Was auch kein Wunder ist. Schließlich besteht so ein Volk aus 15 000 bis 20 000 Bienen.