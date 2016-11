Marbach - Glücklicherweise haben die Bewohner eines Hauses in der Hauptstraße in der Nacht zu Dienstag einen Brand noch rechtzeitig entdeckt und konnten das Feuer zunächst selbst löschen. Vermutlich war gegen 0.50 Uhr ein Fachwerkbalken zu heiß geworden, der direkt hinter dem Kamin eines Kachelofens angebracht war. Die Feuerwehr Rielingshausen rückte mit einem Fahrzeug und sieben Wehrleuten an den Brandort aus und machte dem Feuer endgültig den Garaus. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 5000 Euro angegeben. Personen kamen nicht zu Schaden.