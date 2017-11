Marbach/Bottwartal Zombies lassen die Fetzen fliegen

Gänzlich zombie-freie Zone ist das Café Provinz in Marbach. Hier tanzt die Boheme zu Hits aus den 70er- und 80er-Jahren, welche die DJs „Hansenstein und Elzenschreck“ auflegen. Die Discokugel zaubert farbige Effekte, die Tänzerinnen und Tänzer sind höchstens mal mit einem Hut, etwas schwarzer Schminke und hier und da einem klitzekleinen Spinnchen ausstaffiert, das war’s. Schließlich ist der Geschmack verschieden, auch beim Feiern. Während die einen erst bei richtig viel Blut auf Touren kommen, wollen die anderen einfach nur eine gediegene Party feiern, wenn man am nächsten Tag schon ausschlafen kann. Mit tanzbarer Musik aus allen Stilrichtungen gelingt das im Provinz prächtig.

So richtig krachen lässt es die Partyband Campus. In der Pleidelsheimer Festhalle tanzen über 500 Leute mit, wenn die junge, dynamische Gruppe aus dem Bottwartal in die Saiten haut. Stilecht als Skelette und Zombies lassen die Jungs die Fetzen fliegen. Sängerin Lara Bäuerle heizt den Teufeln kräftig ein. Fast alle sind verkleidet. Ob die Zwei-Meter-Dragqueen sich an Graf Dracula ranschmeißt? Die Gothic-Princess mit dem Herrn der Unterwelt ein Tänzchen wagt? Die Verkleidungen sind fantasievoll, so manches Engelchen mag Stunden vor dem Spiegel verbracht haben, um sich in eine lichtscheue Kreatur zu verwandeln.

Die feschen Ladys wirken aber leider alle recht blutleer oder ziemlich dämonisch. Schwarz und weiß sind die vorherrschenden Farben. Auch die Halle ist von der Fußballabteilung des GSV Pleidelsheim in eine riesige Gruft verwandelt worden. Der Bass wummert, „I wanna dance with Somebody“ singt der Joker von der Bühne herab. Bis spät in die Nacht wird in der Festhalle ausgelassen getanzt und gefeiert.