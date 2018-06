Marbach/Bottwartal Wein steht bisher „sensationell gut“ da

Durch das trockene, warme Wetter ist die Blüte jetzt erfolgreich durch. Man sieht schon die ersten kleinen Beeren an den Reben. „Der Wein steht bisher sensationell da“, ist Marcel Wiedemann aus Beilstein geradezu euphorisch. Der gestrige Regen war in den Weinbergen willkommen. In Steinheim hat es zwar einige Keller überflutet, was weniger erfreulich war, berichtet Roth, der als Kommandant der Abteilung Kleinbottwar bei der Feuerwehr aktiv ist, mit 40 Liter Regen am Forsthof sei man „aber gerade nochmal gut davon gekommen“. Gießen ist im Weinberg ohnehin nur dann eine Option, wenn die Blätter sich schon gelb verfärben. „Man möchte die Rebe eher mager halten und nicht verwöhnen“, betont Roth. Der Weinstock soll kräftige Wurzeln ausbilden und sich selbst vom Grundwasser her versorgen.