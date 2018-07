Marbach/Bottwartal Untersuchungen für Nadelöhr laufen noch

Ob die Kommunen im Marbacher Raum und im Bottwartal überhaupt einen vierspurigen Ausbau der L 1100 in dem Gebiet wollen, ist vollkommen offen und wohl eher Zukunftsmusik. Ein großer Ausbau erscheint nur als eine Option unter mehreren möglichen. „Jede kleine, zeitnahe Maßnahme wäre wichtig, um das Wahnsinnsnadelöhr zu entlasten“, sagt der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch, der bei diesem Thema unbedingt am Ball bleiben will. „Busse, Lkws und Autos stehen dort fast täglich zig Minuten im Stau – der volkswirtschaftliche Schaden ist beträchtlich.“