Marbach/Bottwartal Studie zur Bottwartalbahn vor Vergabe

Andreas Fritz berichtet, dass das Büro, das die Studie erstellen soll, über einen europaweiten Teilnehmerwettbewerb ermittelt wird. Sechs Planer hätten Interesse bekundet, das Gutachten zu entwickeln. „Davon wurden fünf Interessenten ausgewählt und es erfolgte eine beschränkte Ausschreibung der Gutachterleistungen. Seit Anfang Mai liegen die Angebote vor und wir sind dabei, sie auszuwerten“, erläutert Fritz. Welches Büro auch immer damit betraut wird, die Expertise auszuarbeiten, muss drei Blöcke beleuchten: Die Gesamtstrecke von Marbach nach Heilbronn sowie die Teilabschnitte zwischen der Schillerstadt und Beilstein und von dort in die Käthchenstadt. Die Passagen werden deshalb separat untersucht, um „auch abschnittsweise Aussagen zur Wirtschaftlichkeit“ zu erhalten, hieß es in der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik, in dem die Ausschreibung beschlossen wurde.