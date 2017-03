Marbach/Bottwartal „Steh-Auf-Männchen“ kämpft sich durch

Er kann seitdem den Schweif bewegen, hat zugenommen, Muskeln aufgebaut, fällt beim Laufen nicht mehr um und kann auch alle vier Beine zum Hufe putzen selbständig anheben. Die Reha war also ein teurer, aber definitiv voller Erfolg!

Auch weiterhin überrascht Capi im Auf- und Stabilisierungstraining immer wieder mit Fortschritten. Das ganze Projekt konnte ich aber finanziell nicht mehr alleine stemmen und bat die Medien um Hilfe. Dank Spenden konnte Capi ein Leben mit Training, chiropraktischen und ostheopathischen Behandlungen ermöglicht werden, was ihm ein würdevolles Dasein ermöglicht, wofür wir sehr dankbar sind.

Da sich Capi beim Aufstehen in der Box oft an den Beinen verletzte, brauchten wir zum Schutz Gummimatten. Auch die hätte ich nicht alleine zahlen können. Die Stadt Marbach hörte von der Not und Roland Kübler sowie Dieter Wanner waren bereit, alte Spielplatzmatten zur Verfügung zu stellen. Seit Dezember liegen diese in Capis Box in seiner neuer Heimat, einem Stall auf den Fildern. Wir sind der Stadt Marbach dafür von Herzen dankbar. Da das Projekt aber auch weiterhin sehr kostenintensiv ist, freuen wir uns über jede Unterstützung:Spendenkonto: Tina Recknagel Bank: ing-diba IBAN: DE33 5001 0517 5417 8379 89 BIC: INGDDEFFXXX Die Spenden gehen steuerfrei an Capi.Mehr Infos gibt es im Internet unter www.captain-future-b.de.