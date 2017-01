Marbach/Bottwartal Sportlicher Urlaub in Griechenland

Die Reise im Wert von über 2500 Euro wird vom Beilsteiner Reisebüro Rode, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BW Partner sowie deren Gesellschafter Norbert Bauer gesponsert. Das Unternehmen kümmert sich neben Steuer – und Gestaltungsberatung auch um Firmenneuordnungen sowie -nachfolge. „Wir stiften den Hauptgewinn schon seit ein paar Jahren gemeinsam“, so Peter Rode. Denn der Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht in jedem Jahr an einen guten Zweck in der Region.

Die Woche in Griechenland steht dabei ganz im Zeichen von Fitness und Wellness. „Das ist eine besondere Reise“, weiß Peter Rode. Auf die Urlauber warten nämlich auch Trainigseinheiten mit Prominenten. Fernanda Brandao lässt beim Samba die Hüften kreisen. Die Handballikone Stefan Kretzschmar wechselt die Sportart und lädt zum Beach-Volleyball-Turnier ein. Der ehemalige Profi-Fußballer Patrick Owomoyela von Borussia Dortmund trägt ein Fußballturnier aus. Mit dabei sind auch Sabrina Mockenhaupt, Anne Kissner und Christian Polanc, um nur einen Auszug aus dem Programm zu nennen. Eine Begleitung darf Ute Polder auch mitbringen: „Meine Mädels wollten natürlich alle mit. Aber es ist dann doch mein Lebensgefährte geworden“, erzählt die Siegerin.