Marbach/Bottwartal Sonniger Südwesten Europas bleibt Top-Urlaubsziel

Die Türkei sei aktuell sehr preiswert. Eine Woche im Robinson Club koste beispielsweise nur 666 Euro. „Für eine so hochwertige Reise ein echtes Schnäppchen“, erklärt Peter Rode. Er werde selbst bald dort Urlaub machen. „Ich rate meinen Kunden immer: Helft den Leuten dort unten und gebt ihnen eine Chance zum Geld verdienen.“

Ein weiterer Geheimtipp für preiswerten Urlaub ist, laut Rode, Bulgarien. Dagegen sei Kroatien relativ teuer: „Viele Kunden informieren sich über Urlaub in Kroatien, gebucht wird er aber nur wenig.“

Ganz anders sieht die Lage in den nördlichen Regionen aus. „Dort ändert sich wenig in den Trends“ erzählt Andrea Kling vom Reisebüro Tujareisen in Benningen. „Es gibt keinen Oberknaller wie in den Mittelmeerländern, der ein Jahr besonders gefragt ist“. Die meisten Kunden seien Stammkunden, die die Neugier immer weiter in den Norden treibe. Viele beginnen, laut Kling, in Dänemark und reisen über Schweden, Norwegen, Finnland und Island von Jahr zu Jahr weiter nördlich, bis sie irgendwann in der Arktis ankämen.

Wer schon den Termin für seinen Urlaub weiß oder ganz spezielle Wünsche hat, solle am besten so früh wie möglich buchen, rät Peter Rode. Auch Familien mit Kindern sollten sich am besten jetzt schon um ihren Sommerurlaub kümmern, um sich Plätze zu sichern.